Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům – to je MINT Market. | Foto: Adéla Štěpánková

O víkendu 4. a 5. listopadu se letos podruhé vrací do srdce Českého Krumlova. Na náměstí Svornosti vznikne v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin jedinečná designová zóna, kde se představí více než 50 pečlivě vybraných tvůrců. Návštěvníci tak mohou včas a v pohodové atmosféře vyřešit vánoční dárky. Na výběr budou mít z pestré nabídky stovek lokálně vyrobených produktů, které tu představí přímo jejich autoři. Děti se budou moct povozit na originálním retro kolotoči a z fotokoutku u stánku Canon si budou moct návštěvníci odnést fotku na památku. Vstup je zdarma, bez bariér a vítáni jsou i čtyřnozí miláčci.

Za MINT Marketem stojí parta lidí, kteří pořádají úspěšné designové trhy už od roku 2010 a jako jediní vozí moderní a udržitelné zboží v rámci svých akcí po celé České republice. To, co začalo jako nápad pár nadšenců, kteří chtěli vytvořit pro sebe a své kamarády místo, kde budou moct prodávat vlastní značky, je v současné době alternativa nákupním centrům a platforma sdružující více než 1200 kreativců a malých firem pořádající pravidelné akce ve dvou desítkách měst. Trhy jsou známé svou přátelskou uvolněnou atmosférou a širokým výběrem fair-trade, eko, bio, zerowaste nebo upcycled výrobků. Designeři zase rádi využijí příležitosti prezentovat svoje výrobky širokému publiku, aniž by tomu museli věnovat všechen svůj čas nebo prostředky. "Podpora malých a lokálních značek je od samého začátku jednou ze základních myšlenek našeho projektu," dodává principálka Lenka Šašková. V roce 2022 se konalo celkem 57 prodejních dní v rámci 38 MINT Marketů. Celkem se za 13 let existence uskutečnilo už více než 300 akcí, které navštívilo přes 1 200 000 návštěvníků.

Adéla Štěpánková