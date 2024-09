Devastující povodně asi nenechaly v klidu nikoho z nás, svou pomocí zasaženým oblastem přispěli i členové a dobrovolníci z OS ČČK Český Krumlov. Při mimořádné události takovéhoto rozsahu je aktivován „Panel neziskových organizací“, nástroj JčK k zapojení a koordinaci činnosti těchto organizací na jeho území. Na základě požadavku Panelu, jsme byli například zapojeni do monitoringu potřeb zasažených občanů na Třeboňsku, připraveni k pomoci se zajištěním provozu evakuačního centra ve Veselí nad Lužnicí nebo do distribuce vysoušečů po opadnutí vody.

Po „zklidnění“ situace v našem regionu jsme se zapojili i do pomoci postižené Moravě. Koordinaci vysílání sil a prostředků zajišťuje Ústřední krizový tým ČČK, na jeho výzvu vyrazilo tedy v pátek 20. 9. ve 2. 30 ráno auto s logem českokrumlovského červeného kříže směr České Budějovice, kde přistoupili ještě členové OS ČČK Prachatice a další tým z Jižních Čech se vydal na Severní Moravu střídat kolegy.

close info Zdroj: Se svolením OS ČČK Č. Krumlov zoom_in Členové krumlovského Červeného kříže pomáhali při povodních na Moravě.

V místě má ČČK zřízený krizový štáb ve sportovní hale v Jeseníku, odtud je ve spolupráci se složkami IZS koordinována pomoc dobrovolníků.

Koordinátory byl náš tým poslán první den do městečka Lipová -Lázně, které bylo díky rozvodněné řece rozděleno na dvě části. Druhý den pak do vesnice Vidnava, poslední den znovu do Lipové Lázně a nakonec i přímo do Jeseníku. Voda za sebou nechala obrovskou spoušť – poničené domy, zničené silnice a spoustu lidí v nesnázích.

Právě těm byla určena pomoc dobrovolníků, kteří strávili na Jesenicku 72 hodin poskytováním první pomoci, psychosociální podpory, krizové intervence, monitoringem potřeb nebo poradenstvím ohledně dostupných sociálních služeb.

Vyslechli si spoustu smutných vět, viděli zkázu a utrpení, ale i úžasnou odvahu, spolupráci, empatii a ochotu pomáhat druhým. V neděli večer odjížděli zpět do Jižních Čech, unavení, ale s předsevzetím, že svou pomoc nabídnou znovu…

Michal Kulík, předseda OS ČČK Český Krumlov