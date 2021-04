Suroviny:

50-80g hladké mouky

150g hořké čokolády (může být i na vaření)

2 žloutky

2 polévkové lžíce oleje

2 polévkové lžíce bílého jogurtu

Kelímek sladké smetany 12%

Lžíci měkkého másla

½ sáčku vinného kamene (k dostání v DM)

1 balíček vanilkového cukru

Špetku soli

Na dokončení:

Několik lžic džemu

150g hořké čokolády

1 kelímek sladké smetany 12%

2 vaničky měkkého tvarohu (výborné je pomazánkové máslo)

1 vanilkový cukr

Postup:

Nejprve si připravíme těsto –jogurt, žloutky,cukr, sůl, máslo, olej dobře promícháme, připravíme si na vařič smetanu, do ní rozlámeme na kostičky čokoládu a za stálého míchání ji rozpustíme a po částech vmícháme do těsta, nakonec přidáme mouku a prášek do pečiva, dobře promícháme - hustota těsta by měla být asi jako na bublaninu,v případě, že je příliš řídké, přidáme trochu mouky, těsto dáme do dortové formy a v troubě předehřáté na 150°C, u horkovzdušné na 130°C a pečeme asi 40 minut, že je dort dostatečně upečený zjistíme, když jej propíchneme špejlí a těsto na ní neulpí.

Dokončení - po vychladnutí dort rozřízneme a namažeme džemem, poté vrátíme do formy a připravíme tvarohový krém - opět si rozpustíme čokoládu ve smetaně, umícháme tvaroh s cukrem a po troškách vmícháme rozpuštěnou čokoládu, potřeme povrch dortu a dáme na několik hodin do chladu. Chutná výborně.

Nezapomeňte dát ostatním čtenářům vědět, jak vám chutnalo a dejte receptu svůj hlas ZDE. Stihli jste pokrm vyfotit dříve, než jste si na něm pochutnali? Pošlete nám jeho snímek a my jej rádi k receptu přidáme. Pokud máte své vlastní rodinné jarní recepty, neváhejte nám je zaslat na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz a my o ně rádi naši kuchařku rozšíříme.



Přejeme dobrou chuť!