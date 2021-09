Trasa jedné z nejstarších naučných stezek v Čechách je dlouhá 9 km a informuje turisty na 12 panelech. Vybudována byla v roce 1977. Trasa začíná u Domu přírody a návštěvníky vede často po povalových chodnících rašeliništěm, kolem rybníka Kladská, do Pramenů a mezi rybníky Horní a Dolní Bahňák i k osadě s loveckým zámečkem.

Tamní krásnou přírodu poznával při návštěvě Mariánských Lázní i Jan Cipín z Českokrumlovska. "Naučná stezka Kladská byla velice zajímavá a poučná, potkával jsem cestou mnoho lidí, ať už to byli lázeňští hosté, turisté a někdy dokonce i rodiny s kočárky. Tuto naučnou tezku bych tak trochu přirovnal k jihočeské Olšině, kde je také krásná a poučná stezka. Vstup se zde neplatí," představil stezku Jan Cipín, který jako vždy nezapomněl fotit. Za poskytnuté snímky mu děkujeme.

Jan Cipín z Českokrumlovska odjel do Mariánských lázní. Tam se vypravil na Naučnou stezku Kladská. | Foto: Jan Cipín

Krásná a poučná, tak lze ve zkratce popsat Naučnou stezku Kladská. Je to jedna z největších přírodních rezervací na Karlovarsku a nejcennější část CHKO Slavkovský les. Jedna z nejstarších naučných stezek v Čechách byla vybudována již v roce 1977.

