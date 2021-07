V Hamru u řeky Nežárky se opravuje ruina tvrze na hotel. Vedle penzion v sýpce pana Valeše. Nejstarší zpráva o Hamru z r. 1581, tehdy založen kostel sv. Trojice. Kostel sv. Trojice. 2 zvony v dřevěné samostatně stojící zvonici za 1. světové války roztaveny na kanony. Před rokem 1420 se nedaleko tvrze usadili loupeživí Adamité.

U jezu Nežárky stával železný hamr, původní jméno vesnice bylo Ostrov. V roce 1891 postaven nový jez, starý vzala voda.

Už v roce 1747 první pokus o voroplavbu. Od r. 1842 Nežárka vodní drahou a Hamr prvním zastavením vorů, zejména při nižším stavu vody, kdy voraři museli zahradit šlajsnu, aby se zadržela voda pro další úsek plavby. Už tehdy se voraři posilňovali v hospodě U Koloušků. Počet obyvatel Hamru v r. 1863 byl 224 osob. První dřevěný most přes Nežárku byl v Hamru postaven v r. 1866.

Nedaleko ve Valu se narodil můj švagr František, později střelmistr na stavbě jaderné elektrárny Temelín, bohužel předčasně zemřel, srazilo jej auto. Jeho otec byl vyučený malíř a písmomalíř, ale pracoval jako dřevorubec. V mládí také plul na vorech po Nežárce dále po vodě. Byl velmi šikovný a děkan z Kardašovy Řečice jej požádal o výmalbu kostelů, které spravoval, to už byl v důchodu, ale provedl výbornou práci. Při nedávné rekonstrukci byla navrácena kostelu v Hamru původní renesanční podoba se sgrafitovými psaníčky na fasádě.

Obec Val byla založena před rokem 1400. V roce 1849 byla na návsi postavena kaple sv. Jana Nepomuckého ze sbírky občanů. Vedle stojí Hasičská zbrojnice se samostatnou dřevěnou věží. V roce 1896 zakoupena první pojízdná stříkačka.

V roce 1919 měla obec Val 52 popisných čísel. Po vzniku republiky nastal stavební ruch. Do roku 1923 postaveny další domky v ulici k Hamru.

V roce 1927 byl na návsi odhalen pomník 10 padlým vojákům z Valu v 1. světové válce. Náklad činil 7.000,- Kč. Peníze byly získány sbírkou od občanů. V roce 1948 byl v obci zavedena elektrika. Připojení na telefon proběhlo r. 1949. Posledním vlastníkem Valu - převážně výměry polí, luk a lesů - bylo panství Schvanzenbergské v Třeboni. Od r. 1912 byla rozprodána půda parcelací pozemků mimo zbytkového statku 50 ha.

V současné době v Hamru, Valu, Vyšném a Albrechticích (Pávkovna) žije celkem 240 obyvatel. V 19. stol. žilo v obcích více obyvatel, ale v polích i více zvěře, například na jednom honě v Hamru se roku 1886 ulovilo 400 zajíců. V roce 2003 myslivecké sdružení zde vypouštělo zajíce dovezené z ciziny.

Vlkov na pravém břehu Lužnice je první zastávkou na trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice. Nedaleko jezera vzniklá po vytěžení štěrkopísku, dnes oblíbený cíl turistů a rybářů.

U jednoho ze 3 místních rybníků – Vlkovského – stojí vyhlášený hotel a hospoda nabízející lahodné borůvkové knedlíky, vyhlášenou koprovku a další dobroty. V obcích má chalupy množství, jak říkají místní, lufťáků. Rovinatá krajina je rájem cyklistiky.

Vindobona (latinsky Vídeň) bylo jméno motorového expresu jezdícího od roku 1954 do roku 1979 mezi Berlínem, Prahou a Vídní přes Tábor a jednokolejnou tratí z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. Dnes jezdí pod označením railjet (rj). V době reálného socialismu byla vnitrostátní přeprava v některých letech vyloučena, jindy omezena. Spolu se synovci jsme na kole jezdili do Vlkova kouknout na tuto tehdy neobvyklou soupravu s neobvyklou rychlostí.

Lenka Hoffmannová