Čtenářka volá po změně. Hodil by se chodník i parkovací zóny, myslí si. A co vy?

Čtenář reportér





Vidíte také ve svém okolí něco, co by stálo za to změnit, nezanedbávat a více se o to starat? Napište nám to. Váš příspěvek rádi zveřejníme stejně jako mail Petry Fernezové z Českého Krumlova. Ta by uvítala prodloužení chodníku v místě, kde jezdí často s kočárkem a kde si hrají děti. Problém vidí také v parkování na sídlišti Mír.

Na tomto místě, u paneláku Urbinská 154, by mohl být chodník, myslí si čtenářka. | Foto: Petra Fernezová