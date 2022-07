Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou a není jim lhostejný osud druhých. Každý si projekt navíc může upravit na míru - vybrat si místo, čas, sportovní aktivitu i výši startovného, která se rovná výši příspěvku na pomoc konkrétnímu člověku s handicapem.

Konto Bariéry se letos rozhodlo pomoci Dáše, kterou připravila rakovina o levou nohu.

Zákeřná nemoc změnila Dáše život, když nastoupila do první třídy. Jednoho dne při hře se spolužáky nešťastně zakopla a praštila se do nohy, která ji rozbolela. Rodiče neváhali a odvezli Dášu na rentgen do nemocnice. Pro jistotu. Rentgen ale odhalil, co nikdo nečekal - osteosarkom v oblasti kolene. Následoval kolotoč vyšetření a hospitalizace na onkologickém oddělení v pražském Motole. Dáša absolvovala chemoterapii. Levou nohu se ale lékařům nakonec zachránit nepodařilo, museli ji dívence amputovat nad kolenem.

V dětství sice zkoušela protézu, ale chodila hlavně o berlích. S dospíváním přišel velký sen - mít kvalitní protézu, která bude odpovídat jejím potřebám a touze žít běžný život mladé dívky. "Bionická protéza má lepší kolenní kloub, obecně je lépe uzpůsobená pro pohyb. Díky tomuhle kloubu budu moci nejen lépe chodit, ale i sportovat. V tom mi nová protéza opravdu hodně pomůže," vysvětluje Dáša.

Než jako malá onemocněla rakovinou, bruslila a nyní má díky všem lidem, kteří se zpojili do Run and Help Konta Bariéry, svůj sen postavit se na brusle zase o kousek blíž. „S novou protézou se mi otevírá úplně nový svět. Děkuji vám všem, kdo jste pro mě běželi,“ uzavírá handicapovaná studentka z jižních Čech.

Celý příběh Dáši si můžete přečíst zde:

Rakovina ji vzala nohu. Dáša se ale nevzdává, život chce žít zase naplno

"Účastníci Run and Help si ale jako už tradičně mohli vybrat i příjemce ze svého okolí, handicapovaného kamaráda, spolužáka, nebo kolegu, a podpořit dobrovolným startovným právě jeho,“ říká ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.

Právě škol se do Run and Help zapojily po celé republice desítky. Běhali ale třeba i zaměstnanci advokátní kanceláře a také stovky jednotlivců. Sportovalo se v parku, v lese, na fotbalových a atletických stadionech, na školních hřištích, v Bílině spojili charitu s výstupem na městskou vyhlídkovou věž. Dvakrát běžcům fandila i Dáša - v Praze na Základní škole Kuncova a v Babicích v Open Gate, kde jí na pomoc vyběhli i koně.

Kromě Dáši se běhalo třeba pro Jáchymka, který potřebuje zaplatit rehabilitace, nebo pro Vojtíka na speciální ortézu.

Charitativní běhy Konta Bariéry se konaly po celé zemi od dubna do června a patronát nad nimi převzala tenistka a moderátorka Andrea Sestini Hlaváčková. „Byla jsem nadšená, když mne nadace oslovila s možností stát se tváří letošního ročníku Run and Help. I když teď bydlím v Praze, bylo mi hned jasné, že chci běhat se Sportovním gymnáziem Plzeň, kde jsem studovala,” říká Andrea Sestini Hlaváčková. „Jsem hrdá, že i „moje škola“ pomohla Dáše k tolik potřebné protéze,” dodává.