Čtvrtek byl kvůli pořádnému parnu zatím nejnáročnějším dnem společného týdne. Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží, dojeli jsme do Křemže a pěšky jsme došli do Chlumečka na statek, kde už na nás čekala Vendy Bílková, aby nám vyprávěla o ovečkách a lamách, zpracování vlny a nakonec i o ježcích. Zlatým hřebem pak byla možnost vytvořit si zvířátko z vlny technikou suchého plstění. Každý dostal bílou a barevnou vlnu, ze které se díky speciální jehle postupně vyklubal tučňák nebo prasátko. Před odchodem jsme si ještě důkladně prohlédli ježka, lamy i ovečky, ale pak už byl čas vyrazit směr Křemže s povinnou zastávkou na zmrzku. Na děti, které se odvážně rozhodly přespat přímo v knihovně, čekalo ještě jedno malé překvapení - možnost vyzkoušet si virtuální realitu, ze které byly opravdu nadšené. Pak už se ale začalo stmívat a nastal čas, zalézt si do spacáků. Po pohádce na dobrou noc už nezbývá než popřát všem nocležníkům sladké sny.