V pondělí dopoledne byly pro děti připraveny seznamovací a kooperativní hry, aby se děti a vedoucí tábora dobře poznali. Po obědě jsme se přesunuli s dětmi do areálu Červeného Dvora. Zde byl pro děti připraven procházkový okruh s jednotlivými úkoly, které ve skupinkách plnily. Po cca tříkilometrové trase je čekal za odměnu ukrytý poklad.

V úterý děti čekalo splutí části řeky Vltavy na raftech od českokrumlovského Domu dětí a mládeže až pod Rájovský most. Cestou si děti prohlédly Český Krumlov z jiného úhlu pohledu. Pro některé to bylo první setkání s řekou v pozici vodáka. Cestou se děti koupaly, užívaly si krásného slunečného dne a také již méně vodáky frekventovaného úseku řeky. Po návratu k areálu CPDM, o.p.s. si ještě před vyzvednutím rodiči stihly zahrát fotbal, badminton, nebo si něco malého vytvořit.

Středa se nesla v duchu enviromentálních aktivit pod názvem „Procházka krajinou“, která byla součástí celoročního projektu „Doma na zemi“. Hned ráno jsme s dětmi vyrazili do nedalekého lesa Dubík. Již od Jelenky plnily úkoly a hledaly pestrost barev v přírodě. Pozorovaly, co vše cestou poznají za rostliny, stromy a živočichy, a že toho děti viděly opravdu hodně. Na Dubíku jsme využili naučné stezky a děti měly za úkol zakreslit si technikou frotáže vybrané ptáky ze stezky a zjistit o nich informace. Nabraly si také vodu z místního rybníčku a za pomoci lup a mikroskopů pozorovaly, co vše ve vodě žije za živočichy a rostliny. Dále si děti prohlédly strukturu některých rostlin pomocí kapesních mikroskopů. Vyzkoušely si filtraci vody z louže za pomoci přírodních materiálů, dozvěděly se informace o přírodě a potravním řetězci. Také si zkusily skočit do dálky, kde se dle délky skoku každé z dětí dozvědělo co je za zvíře. Po obědě následovaly v areálu CPDM interaktivní hry např. na louku a hmyz, který opyluje rostliny, na mravence, veverky atd. s informacemi o tom, jak je pro nás příroda důležitá a jak je důležité ji chránit.

Ve čtvrtek nás čekal výlet vláčkem i pěšky. Ráno jsme se sešli u vlakového nádraží v Českém Krumlově odkud jsme jeli vlakem krásnou krajinou až do zastávky Ovesná, odtud jsme se napojili na naučnou „Medvědí stezku“, putovali krásnou šumavskou krajinou a kochali se zajímavými skalními útvary, hledali žluté značky a jednou jsme i trochu zabloudili. Odpoledne jsme se nenápadně rozdělili na dvě skupiny. Pro méně zdatné a s bolavým kolenem bylo na Jeleních vrších připraveno auto pro odvoz do stanice Nová Pec. Ti zdatní ani nezaregistrovali, že jim „ocásek“ chybí, a tak celkem svižným tempem šlapali okolo památníku posledního zastřeleného medvěda na Šumavě roku 1856 až do vlakové zastávky Černý Kříž, kde byli za skvělý výkon 14 km oceněni nanuky. Pak už nás čekala jen cesta zpět vlakem, na níž se k nám cestou v Nové Peci přidala druhá skupina. Na vlakovém nádraží v Českém Krumlově již na děti čekali rodiče.

Poslední páteční den byl za odměnu a tak trochu odpočinkový po čtvrtečním náročnějším výšlapu. U rybníku na Horní Bráně nás v 9 hodin čekali lektoři Martin a Maruška, kteří nás učili základům paddleboardových dovedností. Každý z účastníků tábora dostal zapůjčený paddleboard s pádlem a vestou. Počasí nám přálo a tak nás čekalo 2,5 hodiny legrace, koupání a učení se na paddleboardech.

Kromě rozcvičky, která následovala po nalodění se v pozici na čtyřech si děti vyzkoušely i oběhnutí kruhu z plavidel, stát a plout po rybníce s prknem a též z mola si skočit na svůj paddleboard. Vše probíhalo pod dozorem lektorů, vedoucích a ve vodáckých vestách s dostatečným výtlakem. Tato aktivita mohla být zrealizována díky celoročnímu projektu „Zdravý životní styl“. Po obědě až do vyzvednutí posledního účastníka tábora následovaly hry a aktivity v areálu CPDM a NZDM Bouda.

Od srdce doufáme, že si děti tábor krásně užily, něco se dozvěděly i nového naučily a budou mít na co vzpomínat.

Příměstský tábor ICM finančně podpořili město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Autor textu: Iva Sonnbergerová, fotografie: Iva Sonnbergerová, Vlastimil Kopeček, Jan Čermák