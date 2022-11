Fezové nálepky obletěly s barevnými kloboučky svět. Dnes patří jen do sbírek

/GALERIE/ Letos je tomu jíž více než dvě stě let od doby, kdy se židovský obchodník Wolf Fürth pustil do výroby fezů a pronikl se svou výrobou i do Strakonic. Akciová společnost na výrobu fezů se sídlem ve Strakonicích zvaná FEZKO byla svého času známá po celém světě. My si můžeme prohlédnout alespoň nálepky, které kloboučky na jejich cestě z továrny do světa doprovázely.

Fezové nálepky milují i sběratelé, mají dokonce sův klub. | Foto: Archiv Jana Malířského

Co je to fez?

Pokrývka hlavy zvaná fez je oblíbená hlavně v islámských zemích. Rozlišuje se fez pro muže, který bývá většinou s černým nebo modrým střapcem a pro ženy, který je zdobený perlami nebo zlatem.

K berevným čapkách dodával výrobce i nálepky, které měly v zemích, kde nebylo samozřejmostí, že každý umí číst, sloužit jako indentifikace toho, jaké zboží je doručováno. I kdž nové fezové nálepky už nevznikají, nejsou ani po letech zapomenuté, jejich sběratelé dokonce založili i klub, jehož členové se dvakrát do roka scházejí na různých místech České republiky a své nálepky si rádi prohlížejí a vyměňují. Předsedou klubu sběratelů nálepek je Jan Malířský, kterému děkujeme za poskytnutí snímků. Další obrázky jsou z archivu Muzea středního Pootaví Strakonice.