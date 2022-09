Mimo jiné vystoupili Lakomá Barka, Malá dechová hudba Doubravka, Schwarzenberská granátnická garda, romská skupina Cindži Renta, folková kapela Nezmaři, Michal Prokop a Framus Five. Město roztančil Mezinárodní folklorní festival a ulicemi prošla kostýmovaná přehlídka. Konal se koncert Pocta Edith Piaf: Večer s vůní Francie se zpěvačkou Radkou Fišarovou, akordeonistou Aliaksandrem Yasinski, kytaristou Miroslavem Linkou. U Seidelů fotilo a o program byl i v Klášterech, a to například pořady Zvířátka na Nádvoří klarisek, prohlídky, či Divadlo Studna a jejich program Úžasný svět her a Loutkový ateliér. V Dobrkovické jeskyni se konal Den mamutů a další.

Navštívit slavnosti můžete ještě v úterý 27. a ve středu 28. října. V úterý 27. září vám v českokrumlovské synagoze představí v 17 h své umění malíř, kytarista a zpěvák kapely Wohnout Jan Homola. Premiéru zde bude mít snímek Lachout. V 17.15 h zajděte do Kvítkova Dvora na komentovanou prohlídku historických interiérů s výmalbou Františka Jakuba Prokyše a na ukázku varhanní hudby. Mezi 10. a 21. h je otevřen také poutní areál Křížová hora. Ve 20 h se mimořádně rozezní zvon. Ve středu 28. září si nenechte ujít na II. zámeckém nádvoří od 8.30 h Slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici v podání Schwarzenberské granátnické gardy. Za zámecké věže budou troubit fanfáry. Kostel sv. Víta zve od 11 a od 13 h na komentované prohlídky kostela i kaple. Od 17 h se bude sloužit mše svatá. Do Klášterů zajděte na komentované prohlídky, otevřený je i Grafitový důl, v 17.15 h vás čeká další prohlídka Kvítkova Dvora spojená s hudbou a tamtéž v 19 h uslyšíte Podzimní koncert z děl hudebních velikánů 18. a 19. století. Opakuje se program na Křížové hoře z úterý. Do 16.30 h můžete vyrazit na prohlídku Kolektoru, důlního díla pod historickou částí města.