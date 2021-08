Krásně zdobené kroje, staré fotografie, dožínkové věnce, krojované panenky – takové skvosty zdobí chodby Krajského úřadu Jihočeského kraje, kde se koná výstava s názvem Baráčníci.

Baráčníci mají výstavu na chodbách Krajského úřadu Jihočeského kraje. | Foto: Hana Rabenhauptová, Prachatice

Své zastoupení má na výstavě i Obec baráčníků Vitoraz Prachatice. Budete-li mít během srpna a září 2021 cestu do na krajský úřad do Českých Budějovic, výstavu určitě navštivte, stojí za to.