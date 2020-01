Hasičárna v Brloze se změníla v hernu stolních her

Z pohádky do pohádky, Logik nebo třeba Černý Petr. To je známější hrstka společenských her, které si mohli velcí a malí zájemci přijít zahrát v sobotu 11. ledna na hasičárnu do Brloha.

Klubovna hasičárny v Brloze se na chvíli proměnila v hernu. | Foto: Markéta Tanzerová