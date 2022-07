Houbaření na relax i když nemůžete spát. Jan Cipín našel hřiby!

Čtenář reportér Čtenář

Na houby vyrazil ve Větřní Jan Cipín. "Konečně rostou i u nás," radoval se z hříbků. Má svoje osvědčená místa, která neprozradí. Naposledy se zadařilo a našil hříbků třicet. "Houbaření doporučuji hlavně důchodcům, je to výborný relax! Já jako důchodce, to mohu potvrdit!" vzkazuje potencionálním houbařům seniorům. Doporučuje tuto činnost i těm, kteří nemohou ráno spát. "Já bývám v lese už v 5.30 h. To je nejkrásnější, jak se vše probouzí a dobře se dýchá!" pochvaluje si. Děkujeme za příspěvek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte