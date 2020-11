Herec Jan Potměšil a spisovatel a moderátor Ladislav Špaček natáčeli v Prachaticíéch dokument o tom, jak se chovat k postiženým.

Fotky z natáčení dokumentu s názvem Jak se chovat k postiženým. | Foto: Hana Rabenhauptová

Natáčení s pány Ladislavem Špačkem a Janem Potměšilem bylo velmi zajímavé. Ladislav Špaček je pedagog, spisovatel, televizní redaktor, moderátor a mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla. Je také spoluautorem televizního dokumentu, autorem knihy Etiketa, Velká kniha etikety nebo Deset let s Václavem Havlem. Etiketa, Dědečku, vyprávěj a mnoho dalších, a proto jsme ho také do našeho dokumentu oslovili.

Stejně tak Jana Potměšila, který do Prachatic jezdí již roky jako herec. Byl také host na jednom z prvních Běhu Terryho Foxe. Jan Potměšil je divadelní a filmový herec, kterému se stal po revoluci vážný úraz a dnes se pohybuje na vozíku. Lidem kolem sebe dává sílu a radost do života a to nás právě také vedlo k tomu, abychom i jemu v našem dokumentu vedle místních „herců“ dali prostor. Oba pánové byli skvělí a vstřícní.

Dokončovací práce na dokumentu, který již brzy spatří světlo světa provádí Václav Malina, kameraman a realizátor Hanka RH+ v rámci projektu Počítáme s Vámi, za podpory Jihočeského kraje, města Prachatice a společnosti KreBul.