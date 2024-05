Ve čtrnácti městech napříč celou Českou republikou (Benešov, Brno, Bzenec, Český Krumlov, Karviná, Karlštejn, Mladá Boleslav, Opava, Ostrava, Praha, Teplice, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou a Vlašim) se ve stejný den, ve středu 12. června 2024, rodiče se svými slyšícími nemluvňaty naučí dorozumět pomocí znaků při akci Znakujeme se zvířátky ze zoo. Do této akce se zapojí i Český Krumlov.

Jak znakovat s malými dětmi, než se naučí mluvit? | Foto: Se svolením pořadatele

Znakování v České republice používá již několik tisíc rodičů slyšících dětí. Tento způsob komunikace umožňuje dětem překlenout dobu, kdy rodičům rozumí a chtějí komunikovat, ale fyzicky nejsou připravené na to, dané slovo vyslovit. Díky znakům dokážou vyjádřit své potřeby, pocity i to, co je zaujalo a o čem si chtějí povídat. Zažívají tedy úspěchy v komunikaci již v raném věku a to je motivuje k rychlejšímu rozvoji řeči.

V Českém Krumlově se akce Znakujeme se zvířátky ze zoo uskuteční za laskavého svolení paní Perníkové na hřišti u moštárny ve Vyšným ve středu 12. 6. 2024 od 15 hodin. Zde bude návštěvníky programem provázet certifikovaná lektorka znakování MgA. Jana Myslivcová. Na 6 stanovištích se rodiče i děti pomocí aktivit, inspirovaných Montessori pedagogikou, naučí šest znaků. Takových, které jim pomohou rozvíjet znalosti a komunikaci o zvířátkách, která děti vídají nejen v zoo, ale třeba i v dětských knížkách, mají je doma mezi hračkami atd.

Registrace rodičů a více informací: https://www.babysigns.cz/akce/znakujeme

O programu Baby Signs

Děti nám toho chtějí spoustu říct, i když ještě neumí mluvit. S programem Baby Signs dokážou batolata i miminka vyjádřit, co je zajímá, co potřebují i jak se cítí. Výzkum prokázal, že používání programu Baby Signs podporuje rychlejší rozvoj řeči, snižuje frustraci dětí, obohacuje vztah mezi dětmi a rodiči a dává výrazný impuls k intelektuálnímu rozvoji dětí. Program byl vytvořen na základě dlouholetého výzkumu profesorek vývojové psychologie a autorek tří bestsellerů pro rodiče Lindy Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. a v České republice byl poprvé představen v lednu 2008.