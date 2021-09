Archeoskanzen Trocnov je prostor vznikající v rámci přeshraničního projektu od roku 2020 v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově na kterém se podílí Jihočeský kraj. Dokončený by měl být v roce 2024.

O víkendu jsme navštívili Trocnov, abychom se podívali, jak zdárně pokračuje stavba archeoskanzenu. A pokračuje velice zdárně a už nyní se zdá být velkolepá. Je zasazena do krásného přírodního prostředí a celá procházka naučnou stezkou je velice příjemná a doporučuji navštívit nejen jihočechům.

Jak žili lidé v období vrcholného středověku? V jakých staveních bydleli a jaké byly stavební postupy? To zjistíte v Archeoskanzenu Trocnov, který vzniká v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Stavba rekonstruuje středověké venkovské stavby, které budou sloužit k výuce i jako expozice. V hotové zástavbě středověké vesnice se budete moci projít až v roce 2024. Děkujeme Marii Kadlecová za příspěvek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.