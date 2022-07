Tentokrát jsme si pořádně rozšířili obzory díky naší průvodkyni Růženě Heřmánkové z Vojenských lesů a statků, za kterou jsme vyrazili na Olšinu. Paní Heřmánková vyprávěla dětem o práci lesníka, zjistili jsme, jak dlouho trvá, než vyroste smrk, jak jsou malé stromky chráněny před mlsnými srnkami, nebo co se skrývá pod označením "černá zvěř". Děti počítaly stáří stromu podle letokruhů, ale vyzkoušely si třeba i těžký život veverek, které si musí během roku nachystat pořádné zásoby na zimní období. Pak už jsme se z lesa přesunuli do rybářské bašty na břehu Olšiny, prohlédli jsme si expozici, orazítkovali ruce i čela a následně jsme důkladně prozkoumali návštěvnické centrum plné interaktivních prvků. Poslední zbytky energie jsme nechali na hřišti, a tak jsme se zpět do Krumlova vraceli pořádně unavení, ale spokojení, že jsme si užili další prima den.