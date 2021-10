Děti mají volno a vy nevíte, jak je zabavit?. Vyzkoušejte některý z tipů a užijte si chvíle plné zábavy na hřišti nebo klidně jen před domem na sídlišti. Nuda nebude mít šanci

Hry venku aneb Chodníkové hry | Foto: Lucie Cmarová

Na jednu procházku jsme s sebou do batohu přibalili křídy. Po cestě jsem dětem na chodník nakreslila několik jednoduchých her a od té doby jsou u nás hitem. Už jsme je v různých obměnách hráli několikrát a vždy je to baví. Dávám tedy i vám jako inspiraci na hry, které ocení jak předškolní, tak i školní děti.