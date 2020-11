Jihočeské divadlo hledá paní Annu, chce ji obdarovat

Čtenář reportér





Naši milí fanoušci, tohle se nám nestává často, ale když už se to stane, nemůžeme si to nechat pro sebe. Našemu řediteli přišel dopis. Moc nás to všechny potěšilo a zároveň dojalo a paní Anně bychom rádi poděkovali a poslali ji naši knihu Po stopách Jihočeského divadla.

Dopis od paní Anny. | Foto: Foto: Jihočeské divadlo