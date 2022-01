Josef Skupa. Otec Spejbla a Hurvínka svá první představení na Strakonicku

Hurvínek a jeho taťulda Spejbl, kdo by neznal tuto skvělou dvojici. Život postavičkám vdechl český loutkoherec Josef Skupa, v neděli 16. ledna 2022 jsme si připomněli 130 let od jeho narození. Pojďte se podívat do míst, kde se narodil a kde trávil dětství.

Josef Skupa byl duchovním otcem Spejbla a Hurvínka. | Foto: Ivana Řandová