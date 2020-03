Jak vnímají situace a opatření v souvislosti s koronavirem vaše děti nebo žáci? Zkuste se jich zeptat. Jejich názory vás určitě překvapí a možná i pobaví. I v Deníku pro ně máme místo a budeme rádi, když nám postřehy svých dětí pošlete na email: klara.alesova@denik.cz.

Jak vidí současnou situaci, popsali třeťáci ze ŽS Nymburk:



„Na karanténě je dobré, že jsme celá rodina doma. Táta ani máma nejezdí do kanceláře. Máme školu online, tak se alespoň můžu vidět s kamarády a Markétou na dálku. Jídlo se snažíme nakupovat hlavně přes internet. Jsem moc ráda, že je venku hezky a můžeme být celé odpoledne na zahradě. Babičky a dědečky raději nenavštěvujeme, ale každý den si s nimi voláme,“ píše školačka.

Dětem se líbí hlavně to, že je rodina pohromadě. „My se máme při karanténě hezky. Hodně jsme spolu a pořád je co dělat. Maminka je ráda, že má čas uklidit a umyla už okna. Tatínek se stal dobrovolníkem a jezdí na nákupy starým lidem. Oni nesmějí ven. To je moc těžké, ale tatínek říkal, že by spíš potřebovali navštívit a uklidnit, a to on nesmí udělat, má roušku a rukavice a dezinfekci. Chtěl jsem jet s ním. Je to ale zakázané.“

„Nemusíme brzy vstávat do školy ani do práce. Trávíme spolu více času a je nám dobře. Máme školu online a moc mě to baví. Mrzí mě, že nemůžu chodit na kroužky. Blbneme s taťkou a mamka peče dobroty. Občas jdeme ven ale s omezením,“ popisují svůj pohled na současnou situaci děti.

Většině nechybí ani ranní vstávání do školy. „Karanténa mě zatím baví, je to lepší, že nemusíme ráno tak brzo vstávat a rodiče jsou doma. Trochu se mi stýská po kamarádech, ale vidíme se aspoň na obrazovce při škole online. Někdy nám Markéta vypne mikrofon na dálku, protože to moc hučí. Musí mluvit jen jeden. Bojíme se o babičku, aby to nechytla, ona už je stará a špatně chodí. To je teď smutná věc. Jinak mi připadne, že to je v něčem i lepší,“ svěřují se žáci a je vidět, že informace o tom, co se kolem nich děje mají.

Z jejich příspěvků je znát, že se lidé snaží chod v domácnostech udržet v co nejběžnějších kolejích: „Jsme doma nebo pracujeme na naší zahradě. Na nákupy jezdí jenom rodiče s rouškou. Škola je online. Nemůžu chodit za kamarádkama, a to mi vadí. Na zahradě jsme bourali včelín, to mě bavilo. Už se těším na oběd ve škole.“

„Jsme doma a na zahradě. Sejeme kytky a zeleninu. Karanténa je kvůli koronavirusu a lítáme s dronem. Na zahradě nám začaly pracovat včely a kvetou kytky. Babička zasadila hyacinty. Opékáme buřty. Nejde být vevnitř, ještě že máme zahradu,“ popsali třeťáci svůj domácí svět.

Autoři: třeťáci Cílkovy domácí školy a FB přispěvatelé