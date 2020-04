Co mi dává a bere „koronouzový“ stav?

Dne 12. 3. 2020 byl v Česku vyhlášen nouzový stav a každodenní život nás všech se od té doby výrazně změnil. Jsou zakázány hromadné akce, zavřené školy a obchody. Také je zakázán volný pohyb osob na území ČR. Najednou to vypadá, jako kdyby se všechno zpomalilo…

Když vyjdete ven na krátkou procházku do přírody, všude je ticho a prázdno. Ale když to tak vezmu, tak si planeta alespoň odpočine od letadel i ostatních dopravních prostředků a věcí, co ji znečišťují. Když se na to podívám ze svého pohledu, tak „koronouzový“ stav mi bere v podstatě skoro všechno, co mám ráda. Nemůžu chodit na tréninky, nemůžu chodit ven s kamarády a trávit snimi čas. Pořád jen sedím u sešitů a učebnic a snažím se stihnout všechnu práci, i když je to vlastně skoro nemožné. Myslím, že po tomhle skoro všem žákům chození do školy tolik vadit nebude. Na druhou stranu má to i pár výhod… každý si alespoň uvědomíme hodnotu svých blízkých a budeme si víc vážit jeden druhého. Každopádně všechna ta nařízení úplně chápu, zdraví je vždy na prvním místě.

Nikdy jsem nevěřila, že to řeknu, ale už do té školy vážně chci. Doufám, že tohle všechno brzy skončí a budeme se moct vrátit do starých kolejí. Všichni už mi moc a moc chybí.

Žáci ZŠ J.K. Tyla Písek