U protinožců prožívá Velikonoce Alena Voglová z Kaplice, která nyní s manželem žije na Novém Zélandu. Tam tradici barvení vajíček a koledu s pomlázkou neznají, přesto se Alena snažila oslavit Velikonoce v rámci možností po českém způsobu.

Alena Voglová oslavila Velikonoce s manželem a kamarádem na Novém Zélandu. | Foto: Alena Voglová

"Klasicky jsem pekla mazanec, kamarádka Hot cross buns, který se peče tradičně na Zélandu," vypráví Alena. "Je to něco jako náš mazanec, ale s perníkovým kořením. Na stole, to zelené, je ovoce Feijoa, teď má právě sezónu. Řekla bych, že je to zélandská švestka - ne chutí, ale tim, že je má každý na zahradě. Je to velmi aromatické, svěží ovoce." Dodává, že o Velikonočním pondělí na Zélandu prší a je karanténa. "Takže jsou to spíš Vánoce - řízek, salát a a mazanec," směje se Alena Voglová.