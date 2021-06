Velkoformátová výstava s názvem Bez půdy to nepůjde je do pondělí 14. června 2021 k vidění v českokrumlovské Jelení zahradě.

Výstava věnovaná půdě a jejímu významu pro člověka potrvá do pondělí 14. června. | Foto: Archiv města Český Krumlov

Výstavu připravili vědci z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR s cílem upozornit na to, jaký má půda význam pro náš život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována. Zájemci se na výstavě dozvědí například, kolik je na světě i u nás půdy, v jakém je stavu, nebo jak se za posledních třicet let obměnily pěstované plodiny. Stěžejní informace o půdě pak doplňuje několik příkladů z výzkumu českobudějovických půdních biologů.

„Je zřejmé, že rostoucí lidská populace vyžaduje stále více potravin a že význam a hodnota půdy se budou zvyšovat. Tím, jak člověk půdu využívá pro pěstování plodin, ji zároveň téměř vždy poškozuje. Správným a citlivým hospodařením lze ovšem negativní vlivy omezit, ale způsob zemědělství převažující v České republice i jinde v Evropě a ve světě bohužel způsobuje trvalé poškozování mnoha půdních vlastností,“ říká hlavní autor výstavy Miloslav Šimek.

K výstavě rovněž vznikla brožura, v níž je téma půdy rozšířeno a obohaceno o další informace. Brožuru je možno zdarma vyzvednout v Infocentru Český Krumlov na náměstí Svornosti, a to po celou dobu konání výstavy nebo do vyčerpání zásob.