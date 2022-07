Poslední den odstartoval brzkým vstáváním. Sice se náš program pomalu chýlil ke konci, ale pořád ještě jsme se měli na co těšit. Rozjezd byl trochu pomalejší, ze spacáku se nikomu moc nechtělo, ale nakonec jsme dokázali všechny součásti noční výbavy nasoukat do batohů a včas doběhnout na vlak, který nás odvezl do Hořic. Tam jsme si užili prima dopoledne v Pohádkové rezervaci, někteří si dokonce při samotném představení zahráli malou roličku. Všichni si pohádku moc užili, zdatní malíři ještě namalovali oblíbenou postavu a připojili svůj obrázek ke každoroční soutěži o křečka. Pak už ale nastal čas vrátit se zpět do Krumlova, vyzvednout si v knihovně zaslouženou odměnu a rozloučit se.