Je Michal Nesvadba už příliš velký na to, aby si hrál s dětmi? Jeho plyšoví mazlíčci věří, že rozhodně ne. Z malého kluka ještě nevyrostl. Přijďte se o tom přesvědčit v neděli 28.července do amfiteátru v Hořicích na Šumavě.

Michalovi mazlíčci je další oblíbené představení legendárního baviče a známé tváře z Kouzelnéškolky. Michal Nesvadba je nestárnoucí klasika, která je každoročně pevnou součástíHořického kulturního léta. Děti ho milují. Aby ne. Je s ním obrovská legrace.

„Má za sebou kariéru dlouhou desítky let a stále se drží nahoře. Je prostě skvělý, o čemž sepřesvědčujeme každý rok, ostatně vystoupí u nás po jednadvacáté v řadě. Smějí se všichni. Malíi velcí. Dokáže vytvořit jedinečnou atmosféru, která je ještě o to silnější, že se vystoupení konáv našem nádherném amfiteátru,“ říká starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.

Jak bylo řečeno, tentokrát s sebou Michal Nesvadba přiveze plyšáky. A co je samozřejmostí? Aktivní účast dětí! Tady se jen sedět nebude, právě naopak. Takže… 28. července od 15 hodinv Hořicích na Šumavě! Vstupné na místě bude 250 korun, v předprodeji (pošta v Hořicích na Šumavě a síťTICKETSTREAM) 190 korun. Děti do 12 let mají vstup na všechny večerní akce zdarma.Hořické kulturní léto, které pořádá městys Hořice na Šumavě, letos slaví 25 let. Program jeopět velmi rozmanitý a bohatý na hvězdná jména. Veškeré informace jsou k dispozici nawww.horicenasumave.cz či www.facebook.com/akcehoricenasumave.