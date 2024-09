Vstoupil jsem dovnitř a rozkoukal se vůkol. Nikdo tam nebyl. Jen rádio tu hulákalo nejnovější dechovkové šlágry. Náhle tam vstoupil velice spokojeně vyhlížející chlapík v montérkové kombinéze a s toaletním papírem v ruce. Uložil ho do skříňky první pomoci vedle láhve s rumem - a hned se mi dobrovolně věnoval.

close info Zdroj: archiv redakce zoom_in Českokrumlovský spisovatel Jan Vaněček.„Byl jsem v kravíně na hajzlu,“ vyžvanil mi popravdě na přivítanou. U okna ukázal rukou, kde to asi je. Přes ty kopřivy stejně nebylo skoro nikam vidět. Teprve u druhého okna se zdál výhled lepší. Z kravína však byla poznat pouze střecha plná mechu, jinak vůkol zase jen samé kopřivy v převaze nad lebedou. Na vysvětlenou mi sám od sebe prozradil: „Tady v kovárně už dlouho záchod nefunguje. Splachovadlo si vloni vypučili traktoristi do svejch dílen, když sem měl přijet na návštěvu zemědělskej potentát s někým Mongolem, kdyby se mu hajzlíku zachtělo. Dodnes ho sem ale traktoristi nevrátili. Už mě nebaví je pořád dokola upomínat.“

Vyzvídal jsem, co s tím tedy vyvede?

„Já se rozhod´, že tu začnu splachovat tenhle záchod vodou ze sudu, do kterýho naprší z okapu. Mohlo mě to napadnout dřív. Nebudu se nemuset pachtit za každýho počasí ulevit si až do kravína. Někdy tu fouká takovej vichr, že tam musím jít pozpátku. Jednou jsem dokonce zabloudil támhle do tý hospody a ulevil si tedy tam,“ dodal ochotně na vysvětlenou.

Přišlo mi to vtipné a zasmál se tomu. On si odplivnul a zapálil další cigaretu, aby nečinně nemarnil čas.

close info Zdroj: Kresba M. Martenka zoom_in Spisovatel Jan Vaněček.

„Tady by to vůbec potřebovalo celé opravit, nebo radši zbourat a postavit znova,“ poznamenal jsem k věci a konečně se mu představil.

Pokýval spokojeně hlavou, že nejsem policajt a opřel se rukou o špinavou kovadlinu. Na oplátku se taky představil a podal mi na přivítanou tu umazanou ruku. „Že jsem opravdu kovář, je to i poznat podle nářadí kolem dokola a mojí postavy. “

Chvíli se potom nervózně trápil s cigaretou. Když se mu povedlo ji zase rozdýmat, pokračoval v řečnění: „Já bych, soudruhu, aspoň zatím opravil střechu, aby sem socialisticky nepršelo. To by přece nestálo moc peněz. Na to by se možná dalo vydělalo prodejem šrotu. Teď ho tady lidi kradou.“

Poznamenal jsem s úsměvem, že by stálo za pokus vyhrát nějaký peníze ve sportce. A pak ho poučil, že jsem nikdy nebyl soudruh, a zahleděl se na strop, kde byly vidět mokré fleky. Místy kapala voda. I mě na hlavu.

„Mně už je to ale šumafuk, já to tu ještě do důchodu safraporte nějak vydržím,“ vyslovil se rozšafně. „Ale něco vám teď ukážu, ať se pobavíte, to stojí opravdu za podívání. Jenže tady je málo vidět, okna jsou zaneřáděný, samá pavučina, nesvítí nám všechny žárovky, půjdem se na to podívat, kde je lepší vidět.“

Vyšli ven před kovárnu. Místo nich vletělo do ní hejno much.

Venku vytáhl z kapsy portmonku a z ní občanku. Nalistoval stránky, kde měl štemply všech bývalých zaměstnavatelů.

„Podívejte, kolik jich tam mám! To je nadělení, co?“

Pohlédl jsem do té jeho občanky, udiveně poté zakroutil hlavou a úsměvně pravil: „No, člověče, vy jste teda parádní fluktuant, s takovou sbírkou razítek byste mohl jít někam na výstavu. Nebo se aspoň s tím nechal na památku vyfotit. “Uchechtnul se, ohodil vajgla do kopřiv a zapálil si další startku. S chutí se nadýchnul jejího kouře. A vypouštěl ho směrem na mě. Včas jsem se jako nekuřák uhýbal.

„Abyste rozuměl,“dal zase řeč, „tohle první razítko je od jézédáků, kterým kovárna kdysi patřila, když jsem k nim nastoupil. Pak se družstvo sloučilo se sousedním a dali si jiný jméno. To je tady ten štempl s ruskou hvězdou, snopem obilí a mladým komunistou s kosou v ruce.“ Ukázal na něj prstem zažloutlým od cigaret. „Po nich to tu převzaly školní statky, už ani nevím, jak dlouho jsem pro ně kovářil, podle těch razítek by se to dalo spočítat. Najednou si ale soudruzi z vedení usmysleli, že mě nepotřebujou, protože zbylí koně prodali a nakoupili místo nich traktory. Kovárnu i se mnou pronajali lesákům, kteří ještě koně měli na tahání dřeva z lesa. To je tohle divný razítko s nepovedeným stromem.“

Prohlédl jsem si je a zasmál se. Bylo natištěno podivně: strom měl větve jenom na pravé straně. Vlevo byl nějaký nečitelný nápis a obrázek pionýra na koni.

„A co se stalo, prosím, dál?“ zeptal jsem se ve vší slušnosti a zvědavosti.

Kovář otočil stránku a ukázal na další razítko. Bylo vzhůru nohama. „Když i lesáci zrušili koně, převzal kovárnu komunál. Já zase zůstal a koval hlavně kramle. I jiný železný věci. Všechny si nepamatuju, bylo jich habaděj, nejvíc šly na odbyt fušky

hlavně svícny, to byla tenkrát taková móda. Možná si na tu dobu taky vzpomínáte.“

Přiznal jsem, že mám jeden svícen taky doma, ale od něj není. Je ze dřeva. „Měl jste, vážený pane, dřevěnou konkurenci,“ sdělil jsem mu.

Usmál se tomu. A dodal: „ Komunál se praštil pak i přes kapsu a dal sem novou mísu na hajzl. Škoda, že ji brzy někdo ukrad´. Tu druhou pak taky. Dát sem třetí už si netroufli. To by ji musel někdo pořád hlídat. “

„A tohle poslední razítko máte od státních statků, “ poznamenal jsem.

„Je to tak,“ přiznal barvu. „A doufám, že s ním už vydržím do důchodu.“ Zavřel občanku a strčil ji zpátky do portmonky. Pak jsme se rozloučili.

Vzpomněl jsem si na něj, když po půlroce tenhle státní statek přejmenovaly na Agro. To on ale ještě v důchodu nepobýval. A napadlo mě, jestli se mu do té jeho občanky ještě to nové razítko vejde.