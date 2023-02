Lipno hlásí nejlepší podmínky za celou letošní zimu, pokud se chcete vyřádit na sněhu, je tu pro vás připraveno 13,5 kilometru sjezdovek. Lyžuje se od pondělí do neděle od 8.30 do 16.00 hodin a své kouzlo má i večerní lyžování, které začíná každý den od 18 hodin a trvá do 21 hodin. Nejmenší lyžaři mohou sbírat první zkušenosti s lyžování ve Foxparku, který je otevřený od 8.30 do 16.00 hodin.