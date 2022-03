Výstava prací, které do 12. ročníku soutěže Lesy a příroda kolem nás doputovaly, budou vystaveny až do začátku června. Úspěšné obrázky, které byly vybrány pro postup do krajského kola, ale poputují dál už na konci dubna. Abyste o tu krásu nepřišli, nabízíme pohled na postupující díla v této galerii. Autorům moc gratulujeme.