Od neděle 27. srpna do soboty 2. září proběhla na turistické základně DDM Český Krumlov v Zátoni pobytová letní škola s názvem „Nebojte se češtiny“, které se zúčastnilo 19 vietnamských a 6 českých dětí. Tématem byly čtyři živly: oheň, voda, země a vzduch.

Parádní školu s poznáváním češtiny si užily děti z Českokrumlovska. | Foto: Šimon Sedlák, Pavla Gallistlová, David Kolouch, Luu Thi MyLinh

Pětadvacet účastníků zažilo vzrušující poznávání českého jazyka, kultury, tradic, ale i mnoho dalších aktivit sportovního nebo tvořivého ražení a došlo i na divadlo či kulinářskou tvorbu. V prvních dnech se sice ještě počasí kabonilo, museli jsme tak sáhnout k jistým programovým změnám, nakonec se nám ale podařilo vše, co jsme si předsevzali. Věnovali jsme se čtyřem hlavním živlům a kromě ohně jsme k těm dalším přiřadili táborové týmy – ryby, ptáky a savce. Jejich vedoucí jim připravovali tematický program v rámci hravé výuky češtiny. Méně prozaické už bylo to, že z živlu, který k danému týmu patřil, vyplývala také denní služba – setřít stoly, zamést, poklidit chatu – to byly úkoly, se kterými si však děti hravě poradily. Hlavním programem jistě byl středeční pěší výlet do Rožmberka nad Vltavou, kde jsme na hradě ve skupinkách navštívili věž Jakobínku a užili si tak krásný výhled z historického objektu a následnou cestu autobusem zpět. A dalším zásadním bodem, možná ještě očekávanějším, bylo čtvrteční splutí Vltavy z Rožmberka na Zátoň na raftech, při kterém děti při honbě za body do týmové soutěže sbíraly kolem řeky odpadky – byl jich celý barel!

Kromě těchto velkých odpoledních aktivit a dopolední výuky došlo na tradiční táborové hry jako je oblíbené království, vybíjenou, střelbu ze vzduchovek, pašeráky a mnoho dalšího. Jeden večer byl vyhrazen pro kino, jiný pro cestovatelské přednášky a když to šlo, rozdělali jsme oheň a s dětmi si u něj s kytarou zazpívali klasické táborové písně. Byl to pro všechny zúčastněné velký zážitek a věříme, že další možnost realizace našeho ojedinělého projektu se naskytne i v roce příštím.

Jan Čermák, Informační centrum pro mládež