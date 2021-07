Jsme na cestě…

Často nacházíme cesty plné odpadu - za námi je o trochu lepší čistčí zem.

Často nacházíme svoje vlastní chyby - kéž bychom mohli být o trochu lepšími lidmi.

Kde jste nás mohli minulý týden potkat?



- V pondělí jsme uklízeli v oblasti Sezimova Ústí přes cesty u táborských hypermarketů až po oblast Bechyňské dráhy.

- V úterý to byla oblast u nádraží přes nábřeží Jordánu plus oblast kolem řeky od Brusírny až k Čelkovickému mostu.

- Ve středu jsme uklízeli v oblasti Nového města (Křižíkáč, ulice Budějovická, okolí Botanické zahrady, ulice Údolní až k Brusírně, ulice Mlýnská a schody k poliklinice a okolí Penny marketu).

- Ve čtvrtek jsme se věnovali naší zeleni a to Husovu parku a Holečkovým sadům a následně centrální táborské ulici 9. května.

- Pátek patřil Jordánskému nábřeží.

- A Sobota patřila centrálním oblastem od nádraží přes ulici 9. května a Křižíkovo náměstí směrem na Žižkovo náměstí následně náměstí Mikuláše z Husi a Holečkovi sady.

Máte tipy na úklid i Vy? Neváhejte a své tipy nám napište.Pomáhejme lidem bez domova v Táboře účelně a efektivně. Bonusem nám bude navíc čistota našeho města. Více info zjistíte zde https://tabor.charita.cz/stravenka/ nebo zde https://www.darujme.cz/projekt/1204626

Farní charita Tábor