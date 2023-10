Tohle je skvělá zpráva pro milovníky lyžování. Závodů Energamo Lipnolopet, které se o tomto víkendu konají na Lipensku jako součást světového poháru dálkových lyžařů a jsou největším závodem svého druhu ve střední Evropě, se zúčastní hvězda světového lyžování Andreas Nygaard z Norska.

Největší hvězda týmu Radge Charge, který dokázal vyhrát celou Ski Classics včetně nejvýznamnějších závodů jako je Vasaloppet, Birkebeinerrennet nebo Jizerská 50 a je v současnosti druhým mužem ve světovém žebříčku. Ski Classics je série dálkových běžeckých závodů v klasickém stylu, která se koná od roku 2011 a zahrnuje 15 závodů.

„Chystám se na Lipnolopet a momentálně pilně trénuju. Na závod i vaši zemi, kterou mám moc rád, se velmi těším. Myslím, že to bude tvrdý boj s Janem Šrailem, Fabianem Štočkem a Stanislavem Řezáčem. Doufám, že se tam uvidíme a že si užijeme skvělý den na kolečkových lyžích,“ uvedl Nygaard, který ale není jedinou hvězdou, jenž míří na Lipensko. Kromě Skandinávie nemá ve střední Evropě takový závod obdoby, co se týče trati a kvality startovního pole. To dokazují i „laufaři“ deseti národností na startu prvního ročníku závodu v roce 2022.

Na více než 55 kilometrů dlouhou trať, která bude začínat ve Frýdavě u Frymburku vyrazí celá česká špička. Organizátoři očekávají zhruba stovku závodníků. Loni stáli na startu Češi, Slováci, dále sportovci z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Finska, Švýcarska a Keni.

„Lipensko je magnetem pro návštěvy i v mimosezóně, a to je nejlepší zpráva pro všechny podnikatele. Každá akce v tomto období zaslouží uznání a zvláště, když se na ni sjedou lidé z řady států světa a přiláká televize, které budou přenášet Lipensko do celého světa. Organizace takto ostře sledovaného závodu stojí úsilí, čas a prostředky a za to patří všem organizátorům velký dík,“ řekl Jiří Mánek, předseda TSL, jehož dcera loni v závodě vyhrála svoji kategorii s tím, že si letos trať závodu na kolečkových lyžích sám mimo závod také projede.

Startovní pole je plné světových osobností nejen dálkového lyžování. Vyzyvatelem Nora Nygaarda bude 63. v žebříčku Thomas Bing z Německa hájící barvy eD system Silvini teamu. Jeho nejlepší výsledky jsou 3. místa v Bad Gastein, 8. místo na Marcialonga, 11. místo na Vasaloppet nebo vítězství na Königludwiglaufu. Loňské vítězství bude obhajovat 31. muž žebříčku Jan Šrail jezdící za Vltava Fund ski team. Jeho 8. místo na časovce na Grönklitu potěšilo jistě všechny české fanoušky, stejně tak 20. místo na Jizerské 50.

Jeho týmový kolega Fabián Štoček je v žebříčku 33. a každý rok zaujme fanoušky lepší formou, což mu vyneslo loni 21. místo na Jizerské 50 nebo vítězství na Dolomitenlaufu. Své bude chtít říct i legendární 38. muž žebříčku Stanislav Řezáč, kterému je už neuvěřitelných 50 let a v minulosti vyhrál většinu dálkových běhů, jen Vasaloppet mu navždy zůstal zapovězen. V kategorii žen uvidíme na startu reprezentantku a loňskou vítězku Kateřinu Janatovou, která loni oslnila 10. místem na Janteloppetu. O vítězství s ní bude bojovat 14. v žebříčku Sandra Schützová, která loni pronikla do první desítky 9. místem na Jizerské 50 nebo 10. místem na Vasaloppetu.

Tratě, na které závodníci vyrazí jsou dlouhé 55, 22 a 9 kilometrů. Vytyčená bude trasa Frýdava - Lipno, hráz - Přední Výtoň - Spáleniště - Pasečná - Koranda - Frýdava - Přední Výtoň - Svatý Tomáš. Hlavní závod se poběží v sobotu 7.října, ale už v pátek čeká závodníky večerní sprint ve Frymburku, kdy se bude startovat ze zdejšího náměstí.