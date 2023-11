Lipensko bylo v létě a na podzim nejnavštěvovanějším místem jižních Čech. Do oblasti s působností Turistického spolku Lipenska, která se rozprostírá od Stožce po Rožmberk nad Vltavou, přijelo v tomto období téměř 164 tisíc lidí.

Lipensko se podle aktuálních dat Českého statistického úřadu stalo letos nejnavštěvovanější oblastí jižních Čech. | Foto: Pavel Pechoušek

Druhé v oblíbenosti skončilo Třeboňsko se 110 tisíci návštěvníky. Statistické údaje ze třetího čtvrtletí potvrzují trend celého roku 2023. Lipensko se drží na špici návštěvnosti jihočeských turistických destinací celoročně. Všechny tyto údaje vyplývají z aktuálních statistik zveřejněných Českým statistickým úřadem, který sleduje počty hostů v hromadných ubytovacích zařízení. Do statistik nejsou započítaní individuální ubytovatelé a samozřejmě zde není ani šedá zóna. Lipensko kraluje nejenom v počtu příjezdů, ale také ve statistikách počtu přenocování. Ve třetím čtvrtletí – tedy od začátku července do konce září tohoto roku, se na Lipensku uskutečnilo 510 tisíc nahlášených a evidovaných noclehů, jsou sem započítaní turisté z tuzemska i ze zahraničí. Druhá v počtu přenocování je Toulava 403 tisíc, třetí je Třeboňsko, která má 381 tisíc nocí.

„Určitě nás to všechny těší. Mě osobně těší, že nárůsty hlásí zejména členové Turistického spolku Lipenska, které se snažíme také propagovat na webu, sociálních sítích, pomocí Cyklotoulek a Běžkotoulek v České televizi, nebo nově také formou série podcastů, které jsou šířeny na Youtube nebo přes Spotify. Lipensko má stále co nabízet a potenciál je bezpochyby nejméně dvojnásobný. Ona bude dvojnásobná i realita. Protože čísla ze statistického úřadu realitu nemohou poskytnout. V České republice totiž stále nemáme žádný legislativní nástroj, který by ubytovatele všeho typu přiměl hlásit skutečný počet přenocování. Je to běžné v zahraničí, kde mají zákon o cestovním ruchu. U nás s našimi zákonodárci si o tom můžeme nechat jenom zdát. Do čísel statistického úřadu se tak promítají pouze hromadná ubytovací zařízení a u těch ne všichni ubytovatelé hlásí všechno. To je český celorepublikový standard. Malá ubytovací zařízení, nebo airbnb, nebo chatky, kterých jsou na Lipensku stovky, se do statistiky nikdy nepromítnou, nemusí se hlásit, Takže skutečný počet přenocování nejsme schopni zaznamenat. Nicméně musím také zmínit, že i když máme více příjezdů a přenocování, tak situace v restauracích už tak pozitivní nebyla. Tam jsme se na předkovidová čísla nedostali.“ uvedl Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o sdružování regionu a propagaci území sahajícího od Stožce po Rožmberk. „Budeme se snažit, aby u nás na Lipensku zůstávali turisté delší dobu, protože doba pobytu se dlouhodobě nedaří prodloužit a zůstává na průměrné úrovni 3,1 dne. Loni to bylo 3,2, předloni 3,3 dne. Tedy se tato doba zkracuje. V tomto ohledu je na tom nejlépe Toulava a Třeboňsko,“ doplňuje destinační manažer pro Lipensko Pavel Pechoušek. Lipensko je dlouhodobě nejnavštěvovanější destinací v jižních Čechách. V roce 2022 evidují statistici více než 938 tisíc přenocování a 306 tisíc hostů. V roce 2019, před covidem, to je více než 909 tisíc přenocování a 286 tisíc hostů. Pro zajímavost - v covidovém roce 2021 to bylo více než 217 tisíc hostů a 696 tisíc přenocování.

V republikovém srovnání dopadly jižní Čechy na výbornou. Na jih Čech ze sledované období - červenec, srpen, září 2023 dorazilo 10,3 procenta všech hostů a strávili u nás 11 procent celorepublikového počtu nocí respektive přenocování. Domácí návštěvníci tvoří téměř 61,4 % všech= návštěvníků a 65,6 % přenocování. Ve srovnání s ostatními kraji jsme se umístili na 3. místě v počtu hostů (1. Praha, 2. Jihomoravský kraj) a v počtu přenocování na 2. místě, nejlépe na tom byla Praha. Na 1. místě jsme ale v počtu hostů i přenocování domácích návštěvníků. Z tohoto výsledku je patrné, že nám zahraniční klientela stále poměrně výrazně chybí (pro srovnání: Karlovarský kraj – 745 tis. zahraničních přenocování, Jižní Morava – 430 tis., Jižní Čechy – 384 tis. přenocování). Na toto se chce soustředit i Jihočeská centrála cestovního ruchu. „Statistická čísla jsou pro Jižní Čechy pozitivní. Jsme si vědomi potenciálu, které mají sousední země. Chystáme se zintenzivnit kampaně pro Bavorsko a Rakousko a nalákat Němce a Rakušany, aby při plánování dovolené více mysleli na jižní Čechy," uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.