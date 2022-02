Starobylý hrad Zvíkov založil ve třináctém století zřejmě král Přemysl I. Otakar a zeměpanskou pevností zůstával do vymření Přemyslovců v roce 1306. Ze zástavy mocného jihočeského rodu Rožmberků hrad ještě vykoupil císař Karel IV., který jej zamýšlel označit za jeden z nezcizitelných zeměpanských hradů, které by panovník nesměl zastavovat. Přesto hrad od roku 1431 patřil znovu Rožmberkům. Později jej vlastnili Švamberkové, Eggenbergové a do roku 1948 Schwarzenbergové.