V úterý 12. 7. byla hlavním lákadlem návštěva útulku. Ráno jsme nakoupili piškoty, někteří přinesli i jiné zvířecí dobroty z domova, abychom nepřišli s prázdnou a vyrazili jsme nad město, abychom zjistili, jak takový útulek funguje, a co všechno mají jeho zaměstnanci na starosti. Prohlédli jsme si odchytový vůz, zjistili jsme, co se děje se zvířaty, která se do útulku dostanou, i co je potřeba k tomu, abychom si zvířátko z útulku mohli adoptovat. Pak už nastala dlouho očekávaná chvíle - pejskům jsme mohli dát donesené pamlsky a s kočičkami jsme se mohli dokonce pomazlit. Děti byly návštěvou vyloženě nadšené a kdybychom je nevyhnali na autobus, muchlaly by koťátka ještě teď. Nás ale čekala cesta do Přídolí, během které si každé dítko vysloužilo bod pro svůj tým, když s výjimkou pozdravu pana řidiče dokázali všichni nepromluvit během cesty jediné slovo. V Přídolí jsme si našli ukazatel a vydali se po modré značce zpět do Krumlova. Cestou obě skupinky dokázaly, kolik si toho pamatují z návštěvy bylinkové zahrady, vyzkoušeli jsme si, jak dobře dokážeme poznat stopy zvířat a zahráli jsme si i zvířátkové pexeso. Celou cestu nám krásně vyplnilo sbírání hub, kterých bylo kolem pěšiny opravdu požehnaně.