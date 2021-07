Marie Stropková přinesla do redakce svou vzpomínku na Kleť a své dětství pod Dívčím kamenem. Děkujeme.

Na Kleť se Marie Stropková vrátila letos v květnu. | Foto: Marie Stropková

Moje maminka se narodila v roce 1914. Její otec František Linda v roce 1868 a její maminka v roce 1885. Bydleli na statku pod Dívčím kamenem u Podhradských jako podruzi. Otec dělal lesního dělníka. Porážel ručně stromy, měli jen pilu a sekera. Za týden práce v lese dostával 10 korun. Maminka měla tři mladší bratry. Do školy chodili do Holubova. Když bylo mamince asi 14 let, s dcerou ze statku šly na Dívčí kámen na Velký pátek, když se v kostele zpívaly pašije. Jako děti byly na zřícenině velmi často. Skála byla otevřená na jednom místě. Popadl je velký strach a utíkaly dolů. Druhý den tam šly, ale už tam žádný vchod do skály nebyl…