I v letošním covidovém roce se na Fantovce nadělovalo. Každoročně se rolí Mikuláše, čertů a andělů ujímají žáci devátých tříd. Vzhledem k bezpečnostním opatřením se akce bohužel museli vzdát.

Mikulášská nadílka na Fantovce v Kaplici. | Foto: Archiv ZŠ Kaplice, Fantova

Naše asistentky mrzelo, že by děti přišly o recitování básniček, zpívání písniček a trošku toho strachu, a proto se do kostýmů převlékly samy. Do role Mikuláše se vtělil pan učitel fyziky. Hříšníci slíbili, že se polepší a všichni dostali sladkou odměnu.