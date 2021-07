Ze zečátku tocha spěchu, ale nakonec se výlet na Lipno vydařil.

Výlet na Lipno se vydařil. | Foto: Hana Kudláčková

Děti z letního pionýrského tábora vyrazili jeden den svého pobytu na výlet na Lipno. Z Křemže jsme vyjeli ráno vláčkem do Černé v Pošumaví, následovat měla plavba parníkem. Náš vlak ale přijel docíle se zpožděním a my si museli trochu přichvátnout a popoběhnout přes hráz do Černé k hotelu Racek na parník.