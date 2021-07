Český Krumlov, město zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pandemie hodně změnila. Zatímco se jeho centrum v době předcovidové topilo v záplavě zahraničních turistů, je nyní skutečnou oázou klidu a pohody. Přinejmenším bude ještě pár měsíců trvat, než se sem kohorty cizinců vrátí, domácí turisté tak nyní získali jedinečnou příležitost zažít genia loci Českého Krumlova v jeho skutečné podobě. Komorní a romantické. Nudit se ale určitě nikdo nebude. Poznat, zažít a užít si toto historické město se vším, co k němu patří, je v průběhu jednoho týdenního pobytu sotva možné.

Na své si zde přitom přijdou všechny věkové generace. Zažít lze nejen Krumlov historický, ale také hudební, v pohybu a to vše i s dětmi. A nesmí se zapomenout na plavky. Město v létě nabízí několik míst pro říční koupání. Mola a upravené vstupy do vody jsou umístěna před zahradním domkem Egona Schieleho a v městském parku v místech bývalé krumlovské plovárny poblíž parku a parkoviště P3.

Přírodní koupání přímo v centru města

„Přímo v centru města je tak k dispozici koupání a malá stinná pláž k relaxaci. Lze si zde půjčit i třeba paddleboard a vyzkoušet si plavbu přímo pod městskými hradbami. Nově vybudované komunitní místečko v parku navíc nabízí možnost zabavit děti na dětském hřišti, zapůjčit si některé z oblíbených kratochvilných sportovních pomůcek, badmintonem počínaje, přes petangue až po kolečkové brusle. Hned vedle hřiště jsou nově rozmístěny i fitness prvky pro dospělé,“ poznamenal produktový manažer turistické oblasti Český Krumlov Region Miroslav Březina.

Další upravený písečný vstup do Vltavy je v Novém Spolí vedle areálu kempu, asi 200 metrů od kryté dřevěné lávky Rechle z konce 18. století, která dnes spojuje Spolí s městskou částí Plešivec. Využít lze i krytý plavecký bazén s venkovní relaxační plochou.

Zažít Krumlov je možné také z hladiny Vltavy při splouvání centra města po řece na voru, kánoi či raftu. Jezy ve městě, jeden přímo pod zámkem, nabídnou plavcům navíc trochu adrenalinu. Hodinová plavba na replice historického voru, doplněná o zajímavý výklad vorařů, pak umožní poznat kouzlo starého města při unikátním pohledu na jeho panorama z vodní hladiny.

Samotné město toho nabízí víc, než se dá za pár dní stihnout navštívit. Řadu památkových objektů, muzeí a galerií, výstav, koncertů a dalších kulturních programů. Určitě ale nelze vynechat prohlídku zdejšího zámku, jeho zahrad, hradního muzea a zámecké věže, Regionálního muzea, areálu českokrumlovských klášterů, Egon Schiele Art Centra nebo Fotoatelieru Seidel.

Českokrumlovské kulturní léto

Český Krumlov a jeho okolí nabízí nepřeberné množství příležitostí, jak strávit dovolenou aktivně. Vlastní kapitolou je už zmíněná Vltava, která je v úseku mezi Vyšším Brodem a Boršovem díky unikátní přírodě, historickým památkám, bohaté kulturní nabídce a celoročně zaručené sjízdnosti, vodácky nejnavštěvovanějším říčním úsekem v Česku. Co by kamenem dohodil je od Krumlova Kleť, nejvyšší vrchol Blanského lesa s rozhlednou a světově uznávanou observatoří, Lipenská přehrada, hrad Rožmberk, kláštery ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně či zřícenina Dívčí Kámen. Na všechny světové strany je to jen kousek do přírody, k vodě, do kopců a lesů. A užijí si zde všichni.

Další samostatnou kapitolou je českokrumlovské kulturní léto, jehož kalendář se neustále rozšiřuje. Výstavy, koncerty, divadelní představení na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Je obtížné si z bohaté nabídky vybrat. Zřejmě nejlepší proto bude navštívit soubornou výstavu „Vstupte do světa fantazie Jindry Čapka“ a v chladivých interiérech klášterů, při prohlídce děl tohoto významného a světově uznávaného ilustrátora dětských knih, podrobně prostudovat kalendář zdejších letních kulturních akcí. Dostupný také online na adrese: www.ckrumlov.info/ .

Klára Polášková