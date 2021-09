První účastníci dorazili na vrchol již po dvaceti minutách od startu. Mezi návštěvníky kopce byli i lidé, které byste na horské túře nečekali. Jako třeba vozíčkář Pavel, který řekl: „Loni jsem zde byl ještě po svých, a bylo to zde skvělé, i přes obtížné klimatické podmínky, kdy padal sníh a teplota se blížila k nule. Ale nálada zde byla tak vřelá a elektrizující, že jsem si to nenechal ujít ani letos.“

Skvělý výkon podala kapela Znitra, která v takovéto nadmořské výšce hrála poprvé, ale skvěle. Její druhé vystoupení, k lítosti všech, zhatilo počasí.

Přestože ráno organizátory Kleť přivítala modrou oblohou a jasným sluncem, úderem dvanácté se zatáhlo a až do dvou hodin hustě a vydatně pršelo. Tím byla celá akce de facto ukončena, protože účastníci se rozprchli nebo zmizeli v útrobách chaty.

„I když jsme ráno přijeli v krátkých rukávech, odjížděli jsme v mikinách a bundách, a během dne nás zaskočilo několik nepříjemných komplikací jako je zamrzlé výčepní zařízení, déšť nebo voda v ozvučení, každého jsme v cíli přivítali s radostí. Ač mnozí byli promočení nebo vyčerpaní, přicházeli se skvělou náladou a úsměvem na tváři. A my jim na oplátku, za jejich podporu, předali dárek od partnerů,“ dodala Věra Švábová. „Sounáležitost s lidmi s nevyléčitelnou nemocí, kterou roztroušená skleróza je, čišela z každého účastníka. A že jich nebylo málo …. přišlo 194 přátel a podporovatelů, kteří do veřejné sbírky přispěli částkou 50.916,- Kč, a za to jim patří velikánský dík. A za rok zase na Kleti na shledanou,“ rozloučila se Věra Švábová, předsedkyně regionální organizace ROSKA České Budějovice.

Datum třetího ročníku TROUSÍME SE NA KLEŤ je stanoven na 10. září 2022. Veškeré informace o akci i organizaci najdete na www.roska-cb.cz

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS. Na celém světě RS trpí 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 22 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D.

O Rosce České Budějovice

Regionální organizace Roska České Budějovice sdružuje a pracuje s pacienty s roztroušenou sklerózou v Jihočeském kraji již 28 let. Od roku 2019 provozuje rehabilitační centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kde pacienti s RS mohou cvičit a rehabilitovat pod dohledem zkušených cvičitelek a rehabilitačních pracovnic pět dní v týdnu, osm hodin denně. Také vede poradenské a kontaktní místo pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou a jejich blízké. Pro pacienty s RS organizuje mnoho zdraví prospěšných akcí - rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení, plavání, půjčuje rehabilitační pomůcky, poskytuje poradenskou činnost, stará se o všeobecnou informovanost široké veřejnosti a spolupracuje s neurology.

Bc. Věra Švábová