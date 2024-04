Hokejisté Slavoje Český Krumlov uspořádali na ledě hned dvojitou oslavu šedesátých narozenin.

Na krumlovském ledě se slavily dvojité šedesátiny: oslavenci byli Josef Chromý a Rudolf Marek. | Foto: Se svolením HC Slavoj Český Krumlov

Prvním oslavencem byl Josef Chromý, který prošel všemi mládežnickými družstvy až do dorostu, odkud přestoupil spolu s Mariánem Jelínkem do Písku. Tím druhým oslavencem byl Rudolf Marek, který též prošel všemi družstvy HC Slavoj až do mužstva mužů, kde hrál několik let. Po skončení hráčské kariéry začal mužstva trénovat a nyní se věnuje trénování nejmladších hokejistů klubu. Oslava, která pochopitelně proběhla na ledě se zdařila, a ještě jednou přejeme oběma oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho nejen sportovních úspěchů v životě. Toto přejí všichni členové klubu.