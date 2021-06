S nastartováním kultury a cestovního ruchu na Lipensku pomohou známé hvězdy a akce Jdeme dál. Vystoupí na ní Heidi Janků, Anna Julie Slováčková, Petr Vondráček, Yvetta Blanarovičová nebo Martin France.

Hvězdy míří podpořit Lipno. | Foto: Archiv projektu "Jedeme dál"

Celý V.I.P. Press trip, kdy hlavní aktéři budou propagovat krásu Lipenska, se uskuteční od podnělí 21. června do čtvrtka 24. června 2021 a bonusový koncert k celé akci se odehraje na parníku Smetana ve středu 23. června od 18 hodin. Vstupenky je možné si zakoupit v omezeném počtu 50 míst.

Na interprety letošního ročníku čeká například návštěva Stezky v korunách stromů a zároveň sjezd tubusem z výšky této dřevěné stavby, včetně jízdy na koloběžkách z tohoto vrcholu, dále návštěva Hotelu České Žleby s připraveným minigolfem a též návštěvou místní parohaté zvěřeny v přilehlých lesích nebo adrenalinový rafting po Vltavě, překrásné město Rožmberk a podobné lahůdky.

A koho že, letošní ročník přivane na české moře Lipenska? Těšit se můžete například na zpěváka, herce a moderátora Petra Vondráčka, v současné době už vlastně legendární zpěvačku, příležitostnou herečku a též moderátorku s jejím nesmrtelným hitem „Když se načančám" Heidi Janků, hlavní tvář Nadačního systému La Sophia, herečku a muzikálovou zpěvačku Yvettu Blanarovičovou nebo herečku seriálu „Ordinace v Růžové zahradě" a zpěvačku Annu Julii Slováčkovou. A těšit se můžete též na muzikálovou Kleopatru Radku Fišarovou, filmového Snowborďáckého frajírka a velkého sporťáka Braňo Poláka nebo již zmíněného zpěváka, herce a producenta Martina France.

A letos, v rámci koncertu na parníku Smetana se navíc asi může přiznat snad i nějaké to překvapení, ale to už fakt až pro návštěvníky parníku.

Po úspěšném loňském prvním ročníku se zpěvák a producent Martin France ve spolupráci s Turistickým spolkem Lipenska rozhodli uspořádat 2. ročník akce pod názvem „Jedeme dál…" Lipensko 2021. Původní termín, který se měl konat již v květnu, přesunuli pořadatelé kvůli koronaviru na druhou půlku června.Tento pokoronavirový projekt dostal punc ve formě záštity hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.A po nekonečném nouzovém stavu, se organizátoři v letošním roce zaměřili přirozeně na postupné znovu nastartování kultury, cestovního ruchu a především setkávání se mezi spoluobčany a to nejen Jihočeského kraje.