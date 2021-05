Setkání s nimi se dříve rovnalo zázraku a pro mnohé šlo o životní zážitek. Teď je možnost setkání člověka se zvěří o mnoho vyšší. Když máte štěstí, tak na Lipensku nyní vidíte i chráněné druhy savců – jako jsou například vlci, rysi a losi, nebo také vzácné druhy ptáků.

Zvěř na Lipensku se nyní ukazuje tam, kde ji místní neviděli mnoho let. | Foto: Archiv Turistického spolku Lipenska

„S lockdownem a tím i nulovou návštěvností jsme vnímali zvýšený a méně ostražitý pohyb zvěře v celém katastru. Například v části obce Láz, byli u Schwarzenberského kanálu přímo na turistické trase spatřeni dva vlci,“ popisuje starosta Nové Pece Martin Hrbek.

Obyvatelé obcí na Lipensku v těchto měsících stále častěji vídají zvěř, která po několika měsících omezeného pohybu turistů částečně ztratila plachost. Počet přijíždějících turistů se několik měsíců blíží k nule, a tak místní obyvatelé evidují zvýšený pohyb zvěře i místech mimo lesní porosty a na turistických trasách, tedy tam, kam se dříve zvěř neodvážila.

Na cestě do osady Jelení Vrchy, kde starosta sám bydlí, byl podle jeho slov opakovaně spatřen losí samec a dva týdny po té ve stejném místě dokonce pět losic najednou.

„Dále naši obyvatelé hlásí i zvýšená pozorování sov, které dříve bývaly ukryté v lesích daleko od turistických cest. Žijeme v přírodě, tak jsme na zvěř zvyklí. Poměrně běžná jsou káňata, pod Plešivcem nám sídlí krkavci, je evidentní, že zvěř z lesů se vytahuje a je vidět i tam, kde vidět nebyla,“ uvádí starosta Hrbek.

Novopecký lesník Pavel Štětina k tomu dodává: „Změny jsou poznat hlavně na srnčí zvěři, kdy přestala reagovat rychlým úprkem do krytu, ale jistila v kratší vzdálenosti a pomaleji odcházela. Neřekl bych, že by v tak krátké době docházelo ke ztrátě přirozené plachosti zvěře, ale je jisté, že výrazné snížení rušení lidmi přispělo k většímu uklidnění a zmírnění stresu z neustálého pachu člověka.“

„Zvěři tento stav sníženého pohybu turistů svědčí. Samozřejmě stejné je to s lesníky. Žádný z nás nemá rád, když je les plný lidí,“ potvrzuje i Jaroslav Kotál vedoucí odboru Správy městských lesů Vyšší Brod.

Stav, kdy lesní zvěř částečně ztratila plachost, evidují i v ostatních částech Lipenska, například na Vítkově hrádku u Přední Výtoně.

„Když si dnes stoupnu na schody hradu a počkám si na lišku, tak se jí ve večerních hodinách dočkám. Pod okny se nám pase jelen. Letošní zimu k nám několikrát zavítal tetřeví kohout a nepohnul se ani na mé zapískání. To jsou úkazy v turistických sezónách nevídané. Máme tu i několik sov, které loví hradní myši. Pomáhám jim lovem do pastiček a skoro denně jim předkládám výřad ulovených myší a ráno je to všechno pryč,“ popisuje život na Vítkově hrádku Aleš Novák.

Podle předsedy Turistického spolku Lipenska Jiřího Mánka je Lipensko přírodní oblast, pro kterou je zvýšený výskyt vzácných živočichů typický. „Lipensko je výjimečné mikropopulací losa, zvykli jsme si na rysy, bobry, máme tu tetřívky a tetřevy, ale i sovy a dravce v míře jinde nevídané. Vlci jsou tu stále častější. Nicméně nemůžeme tvrdit, že by výpadek turistů za poslední rok vedl ke zvýšení početnosti populací těchto druhů. Lze jen konstatovat, že zvěř i lidé zde umí žít pospolu a když sem zavítá méně turistů, zvěř na to reaguje a k radosti místních se jim častěji ukazuje. Až se turisté vrátí, zvěř se zase stáhne zpět do lesů. Přesto bude žít spokojeně a místní zase začnou živit své rodiny turistickým ruchem, protože nic jiného nám tu k obživě nezbylo. Upřímně se na to všichni těšíme!“