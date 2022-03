Vše není růžové, jak se zdá. Dva dny jsem strávil na přechodech Ukrajina- Slovensko ve městech Vyšné Německé a Ubla a na přechodu pro pěší Velké Slemence, kde do sobotních ranních hodin působili pouze dobrovolníci a charita, od dnešního dne pomáhají lidem z věcmi do evropské zóny již vojáci armády Slovenské republiky. Situace na místě je taková, že se čeká na vstup do EU od 8 do 22 hodin, nedokážete si nikdo představit tu bolest a ty radostne pohledy těch lidí, když vejdou do EU.