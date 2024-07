Čtenář reportér dnes 16:18

Není to tak dávno, co jsme se v Českých Budějovicích mohli podívat, jaké to je, když se Pendolino Českých drah řítí rychlostí 200 km/h zkušebně. Nyní jsem se dočetl, že modernizace trati České Budějovice - Plzeň bude pro klasické vlaky na 140 km/h, ale pro vlaky s naklápěcími skříněmi na 160 km/h.