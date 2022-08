Společně jsme si prohlédli jednotlivá oddělení knihovny, povídali jsme si o druzích literatury, její značení a práci v knihovně. Děti jsme rozdělili do dvou skupin podle věku, menší děti luštily naučné kvízy o rostlinách a zvířatech a větší děti si musely v dětském oddělení vyhledat pomocí drobných indicií, co je čeká. Výsledkem byla virtuální realita! Nakonec došlo i na menší děti, takže se do světa 3D nakonec propadly všechny. Doufáme, že se u nás nikdo nenudil a že děti více nahlédly do světa knih a knihovny.Návštěva táborníků z Domu dětí a mládeže,