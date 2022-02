Otužilci: Nejdřív byla ledová koupel, pak šup do sněhové peřiny

Pravidelnému otužování se věnuje paní Vlasta Slípková z Loučovic na Českokrumlovsku. Většinou se u řeky ve Vyšším Brodě schází s partou dalších otužilců, ale uplynulou neděli se do studené vody nořila sama. Na nadšení jí to ovšem neubralo. „Zaplavala jsem, dvě minutky stačily a pak jsem si lehla do sněhu,“ popisuje svůj otužovací rituál Vlasta Slípková. Za fotky z posledních otužovacích nedělí děkujeme.

