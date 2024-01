Ocenění za nejlepší vizuální identitu studentské firmy v Jihočeském kraji získali v soutěži JA Top Logo studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kaplici. Jejich firma Photomem se věnuje výrobě vzpomínkových fotomagnetek.

Studenti soutěžili o nejlepší vizuální identitu studentské firmy. | Foto: Se svolením Elišky Crkovské

Ve vzdělávacím programu JA Studentská firma se od září učí podnikavosti – za pololetí stihli založit reálnou společnost, řídí její finance, propagaci i obchod. Nyní mladí byznysmeni dosáhli dalšího úspěchu. Logo a promo video jejich studentské firmy odborníci zvolili za nejlepší v regionu.

Na druhém místě v soutěži JA Top Logo skončili studenti z VAKANTIS střední školy a vyšší odborné školy v Českých Budějovicích s firmou Dangle Creations na výrobu a prodej šperků. Třetí příčku obsadili podnikavci ze Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně, jejichž firma BookBuddy pracuje na mobilní aplikaci pro půjčování knih ze školní knihovny.

Úkolem studentů bylo graficky ztvárnit logo své firmy a natočit krátké reklamní video o produktu či službě, kterou nabízí. „Soutěž JA Top Logo je oblíbeným zpestřením celoročního vzdělávacího programu JA Studentská firma pro středoškoláky od 15 do 19 let. Díky programu studenti zažívají všechna úskalí opravdového byznysu. Přímo v praxi přivykají týmové spolupráci, zodpovědnosti a dalším dovednostem, které si žádá pracovní trh. Cílem soutěže JA Top Logo je seznámit studenty se základy marketingu – aby pochopili náležitosti chytlavého loga firmy a přemýšleli, jak ideálně oslovit svou cílovou skupinu ve 30sekundovém spotu,“ popsal Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, jejíž programy na podporu podnikavosti v současnosti využívají tisíce českých škol.

Do čtvrtého ročníku dvoukolové soutěže JA Top Logo se přihlásilo celkem 195 studentských týmů z celé České republiky, což je meziroční nárůst o 38 procent. Nejprve se studentské firmy poměřily v rámci kraje. Nyní čeká regionální vítěze národní finále (6. února) v renomované reklamní agentuře McCANN Prague. „Školní rok 2023/24 dal vzniknout celkem 336 novým JA Studentským firmám a z nich téměř dvě třetiny využily možnosti soutěžit v JA Top Logo. Hodně studentských týmů má ve svých řadách členy se zájmem o grafický design a tvorbu videí, pro které je soutěž příležitostí, jak vyniknout a získat zpětnou vazbu od odborníků z praxe. Kromě nabitých zkušeností budou všichni finalisté a jejich pedagogové odměněni cenami partnerů soutěže,“ uvedl Martin Smrž.

První kolo JA Top Logo se uskutečnilo za podpory Jihočeského kraje a s pomocí profesionálů z místních firem a institucí v rolích porotců. „Do soutěže se zapojily desítky dobrovolných mentorů, kteří poskytli studentům svá hodnocení, co se jim povedlo a co by mohli naopak ještě zlepšit. Novinkou letošního ročníku byla navíc kategorie Cena veřejnosti, kdy mohli pro své favority veřejně hlasovat také uživatelé facebooku,“ dodal Martin Smrž.

Oceněné studentské firmy a jejich reklamní spoty:

1. Photomem, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice (prodej vzpomínkových fotomagnetek)

2. Dangle Creations, VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola s. r. o., České Budějovice (výroba a prodej šperků)

3. BookBuddy, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín (aplikace pro půjčování knih ve školní knihovně) Cena veřejnosti: Printly, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice (potisk triček a mikin).

