Úřednice nenechaly osudy a problémy dětí z azylového domu Rybka chladné.

Potravinová sbírka pomohla. Ilustrační foto | Foto: Jiří Řezník

Nedávno jsem přijela na jeden náš azylový dům Rybka (pro rodiny s dětmi). Sociální pracovnice mě informovala, že se hledá pro tatínka se čtyřmi dětmi rychlé umístění. Byl to velmi, velmi komplikovaný případ, ale právě proto, že ve "hře" byly děti, nemohli jsme čekat. Tatínek k nám přišel nejen bez jakýkoliv prostředků (pro nás nic nového), ale hlavně děti neměly vůbec žádné oblečení. Skutečně jen to, co měly na sobě (tepláčky a tričko). A to byl veliký problém, neboť byla zima a teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Zimní oblečení jsme jim nakoupili díky sponzorskému daru, který nám věnoval před Vánocemi jeden lékař. Ostatní oblečení jim vedení koupilo ze svých vlastních peněz. Já jsem ale dobře věděla, že až bude tepleji, tento problém bude opět na pořadu dne.